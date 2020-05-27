وفاة رئيس أركان الجيش التركي الأسبق إسماعيل حقي كاراضاي

إسطنبول (زمان التركية) – توفي رئيس أركان الجيش التركي الأسبق الجنرال إسماعيل حقي كاراضاي، داخل مستشفى “فلورينسا نايتنجيل” بمدينة إسطنبول بعد إصابته بوعكة صحية شديدة.

إسماعيل حقي كاراضاي تخرج في كلية القوات البرية التركية في عام 1951، وأصبح قائدًا للقوات البرية في عام 1993، ثم عين رئيسًا لأركان الجيش في عام 1994، ويعرف بأنه أبرز الأسماء في واقعة انقلاب 18 فبراير / شباط 1997 ضد حكومة زعيم حزب الرفاه الإسلامي نجم الدين أربكان الراحل، وأحيل للتقاعد في عام 1998.

وفي 3 يناير / كانون الثاني 2013 ألقي القبض عليه ضمن التحقيقات التي أجريت حول محاول الانقلاب في 1997، وفي جلسة النطق بالحكم في 13 أبريل / نيسان 2018 صدر حكم ضده بالسجن المؤبد، إلا أنه أُفرج عنه بسبب حالته الصحية وتقدم سنه.

وكان كاراضاي قد استدعى المحامي الخاص به خلال تواجده في المستشفى لإجراء عملية جراحية عاجلة قبل 5 أيام من صدور الحكم ضده، بعد ثبوت إصابته بسرطان الأمعاء، وأكد عليه أنه يريد التبرؤ من تهمة الانقلاب الموجهة له.