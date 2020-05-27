63 برلمانيا يستعدون للانتقال من حزب أردوغان إلى حزب باباجان

أنقرة (زمان التركية) – فجر وزير العمل والتأمينات الاجتماعية الأسبق، ياشار أوكويان، مفاجأة جديدة من العيار الثقيل من شأنها أن تقلب المعادلة السياسية في أنقرة، حيث أعلن أن 63 برلمانيًّا سيتقدَّمون باستقالتهم من حزب العدالة والتنمية الحاكم للانتقال إلى صفوف حزب الديمقراطية والتنمية الذي يقوده نائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان.

أعاد ياشار أوكويان للأذهان مبادرة حزب العدالة والتنمية وحليفه حزب الحركة القومية إلى إجراء تعديلات على قوانين الانتخابات والأحزاب السياسة، بهدف وقف نزيف حزب العدالة والتنمية والسيطرة على الانشقاقات المستمرة في صفوف الحزب منذ عام تقريبًا.

أوكويان أوضح أن كواليس المطبخ السياسي في أنقرة مضطربة للغاية، مشيرًا إلى أن 63 من أعضاء حزب العدالة والتنمية داخل البرلمان سيتقدمون باستقالتهم للانضمام لحزب الديمقراطية والتنمية الذي يترأسه علي باباجان.

وتابع أوكويان: “هناك تنظيم قوي داخل حزبي باباجان وداود اوغلو. داود أوغلو مهم للغاية بالنسبة لمنطقة الأناضول. وأود أن أقول لكم ما سمتعه من “طيور”: هناك 63 برلمانيا من أعضاء حزب العدالة والتنمية سيتقدمون باستقالتهم تمهيدًا للانضمام لحزب باباجان، وقد علمت ذلك من مصدر مهم للغاية”.

وأكد أوكويان أن خطة حليف أردوغان ورئيس حزب الحركة القومية دولت بهجلي هي تغيير قانون الأحزاب السياسية من أجل منع الأعضاء المنشقين عن حزب العدالة والتنمية من الانضمام لأحزاب أخرى، مشيرًا إلى أن التحالف الحاكم يسعى لسنّ قانون يحظر انتقال المنشقين إلى أي حزب جديد لمدة 6 أشهر من تاريخ الاستقالة.