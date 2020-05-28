انطلاق أول رحلة قطار في تركيا بعد توقف شهرين

أنقرة (زمان التركية)ــ عادت القطارات إلى الخدمة في تركيا، بعد شهرين من التوقف في إطار إجراءات مواجهة جائحة انتشار فيروس كورونا، الذي اودى بحياة نحو 4500 شخص.

وانطلق اليوم الخميس قطار العاصمة أنقرة إلى اسطنبول، في أول رحلة له منذ 28 مارس/ آذار.

وستقوم القطارات بحوالي 16 رحلة يوميا، غير أن من تقل أعمارهم عن 20 عاما، ومن تزيد أعمارهم عن 65 عاما لا يمكنهم السفر.

وزير النقل، عادل كارا إسماعيل أوغلو، قال إن القطارات ستسير بنصف طاقتها الاستيعابية دون زيادة في أسعار التذاكر، مضيفا أنه سيجري تحري أعراض كورونا على الركاب.

وأوضح للصحفيين في محطة قطارات أنقرة: “الركاب الذين تظهر عليهم أعراض كوفيد-19 خلال الرحلة سينقلون إلى غرف للعزل في القطارات ويسلمون إلى مسؤولي الصحة في أول محطة مناسبة”. وفق وكالة (رويترز).

وحتى مساء الأربعاء سجلت تركيا 159 ألفًا و797 إصابة بفيروس كورونا، وبلغت أعداد الوفيات 4431 حالة.

واتخذت السلطات إجراءات تشير إلى قرب افتتاح “البازار الكبير” في إسطنبول، حيث بدأت أعمال التنظيف والتطهير لممرات البازار الكبير وأعمدته.

والبازار الكبير الذي يضم حوالي 3000 آلاف متجر مغلق منذ 23 مارس/ آذار

وهذا أطول إغلاق يشهده البازار منذ إنشائه قبل حوالي ستة قرون، عدا الكوارث الطبيعية والحرائق، بحسب السلطات المحلية.

وكانت وزارة الداخلية التركية أعلنت الثلاثاء رفع قيود الحجر الصحي عن 395 حيا ومنطقة سكنية في 63 ولاية، فيما لا تزال 66 بلدة وقرية وحي ومنطقة سكنية تخضع لقيود الحجر الصحي.

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