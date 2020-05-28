تركيا.. نائب رئيس بلدية يحصل على راتب من أربع جهات!

أنقرة (زمان التركية) – لجأ نائب رئيس بلدية هيرابولو بمدينة تكيرداغ شمال غرب تركيا زكريا أوزون المنتمي لحزب العدالة والتنمية الحاكم، إلى القضاء بعد أن قرر مجلس البلدية خفض راتبه، من 8 آلاف ليرة إلى 4 آلاف و900 ليرة.

وعلى خلفية هذا القرار لجأ أوزون إلى المحكمة، مفيدا أنه لا يسعى خلف المال بل إنه يرغب في إصلاح هذا الالتباس.

رواتب من 4 جهات

مجلس البلدية برر اتخاذ القرار بزعم أن الموظف يتقاضى راتبا من ثلاثة أماكن أخرى. وزُعم أن أوزون يحصل على معاش تقاعدي وراتب من عمله كمهندس زراعي وبدل يومي من شركة زراعية بجانب راتبه من عمله كمستشار لرئيس البلدية.

من جانبه أوضح أوزون أنه لم يختصم رئيس البلدية فى المحكمة بل مجلس البلدية الذي اتخذ القرار، قائلا: “قاموا بخفض راتبي. غالبية مجلس البلدية ليسوا من أعضاء حزبي، ولهذا اتخذوا هذا القرار. أنا لا أسعى خلف المال، لكنني أرغب في إصلاح هذا الالتباس. رئيس البلدية أبلغني أن أعوض ما ينقصني من خلال شركة تابعة للبلدية لكنني لم أقبل”.

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