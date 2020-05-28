تركيا… ‎1035 إصابة كورونا و34 وفاة

‎أنقرة (زمان التركية)ـــ أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا، أن أعداد المصابين بفيروس كورونا ارتفعت إلى 159 ألفًا و797 حالة إصابة، بعد تسجيل 1035 حالة إصابة مؤكدة جديدة.

مشيرًا إلى أن أعداد الوفيات أيضًا ارتفعت إلى 4431 حالة، بعد تسجيل 34 حالة وفاة جديدة.

‎وأشار إلى أن أعداد المصابين داخل غرف الرعاية المركزة تراجعت إلى 723 حالة، لافتًا إلى أن أعداد المتعافين ارتفعت إلى 122 ألفًا و793 حالة، بعد تسجيل 1286 حالة تعافي جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة.

وقال وزير الصحة، فخر الدين قوجة: “تظهر المعطيات أننا حققنا الاستقرار عبر الحد من المخاطر، وينبغي مواصلة نجاح شعبنا في مكافحة كورونا”.

–