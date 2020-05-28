حد الجوع في تركيا يتجاوز الحد الأدنى للأجور

(زمان التركية)ــ نشر اتحاد نقابات العمال في تركيا نتائج دراسة جديدة بشأن حد الفقر والجوع خلال شهر مايو/ ايار الماضي.

قال الاتحاد إن حد الجوع لأسرة مكونة من أربعة أشخاص ارتفع من 2374 ليرة إلى 2438 ليرة، متجاوزًا بذلك الحد الأدنى للأجور المعلن من قبل الحكومة.

يأتي ذلك فيما يبلغ إجمالي الحد الأدنى للأجور في تركيا اعتبارا من مطلع العام الجاري، ألفين و940 ليرة، أما صافي الحد الأدنى للأجور مخصوما منه الضرائب فيبلغ ألفين و324 ليرة.

الدراسة الجديدة التي حملت عنوان “حد الفقر والجوع – مايو 2020″، أوضحت أن أسعار المواد الغذائية واصلت الارتفاع في ظل الأزمة الحالية، مشيرة إلى أن معدل التضخم في المواد الغذائية الأساسية وصل إلى 14.8%.

وأوضحت الدراسة أن الحد الأدنى للمصروفات الأساسية الشهرية لشاب أعزب بمفرده وصلت إلى 2961 ليرة، لافتة إلى أن المصروفات الإلزامية شهريًا بما في ذلك المواد الغذائية، والسكن (الإيجار والكهرباء والغاز طبيعي والمياه)، والمواصلات، والتعليم، والصحة تبلغ 7 آلاف و942 ليرة و17 قرشًا.

جدير بالذكر أنه في فبراير/ شباط الماضي كان حد الجوع يبلغ 2257 ليرة، وحد الفقر 7353 ليرة، بينما بلغ حد الجوع 2219 ليرة.

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