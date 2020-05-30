الفنان المصري حسن حسني يفارق الحياة

القاهرة (زمان التركية)ــ فارق الفنان المصري حسن حسني، ليل أمس الجمعة، الحياة عن عمر ناهز 88 عاما إثر أزمة قلبية مفاجئة، بحسب تقارير إعلامية محلية مصرية.

وكان الفنان المصري دخل المستشفى مساء الخميس إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة.

ولد الفنان حسن حسني في حي القلعة بالعاصمة القاهرة 15 أيلول/ سبتمبر 1931.

وشارك الراحل حسن حسني بالعديد من الأعمال الدرامية على مدار المواسم الماضية، عرضت في شهر رمضان.

وقدم حسن حسني ما يزيد عن 490 عملاً ما بين مسرح وتلفزيون وسينما مما جعلهُ الفنان الأكثر تمثيلاً في تاريخ السينما العربية على الإطلاق.

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