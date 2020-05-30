30 مايو 2020

من فضلك اختار القائمة العلويه من القوائم داخل لوحة التحكم
  • search
Attakallum
آخر الأخبار
الرئيسيه
آخر الأخبار

الفنان المصري حسن حسني يفارق الحياة

التاريخ:
فى :آخر الأخبار, العالم العربي
اترك تعليق
4 مشاهدة
الفنان المصري حسن حسني يفارق الحياة
nesemet

القاهرة (زمان التركية)ــ فارق الفنان المصري حسن حسني، ليل أمس الجمعة، الحياة عن عمر ناهز 88 عاما إثر أزمة قلبية مفاجئة، بحسب تقارير إعلامية محلية مصرية.

وكان الفنان المصري دخل المستشفى مساء الخميس إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة.

ولد الفنان حسن حسني في حي القلعة بالعاصمة القاهرة 15 أيلول/ سبتمبر 1931.

وشارك الراحل حسن حسني بالعديد من الأعمال الدرامية على مدار المواسم الماضية، عرضت في شهر رمضان.

وقدم حسن حسني ما يزيد عن 490 عملاً ما بين مسرح وتلفزيون وسينما مما جعلهُ الفنان الأكثر تمثيلاً في تاريخ السينما العربية على الإطلاق.

وسوم:

مقالات ذات صله

كلام صادم لنائب تركي عن داعش في تركيا

وثائقي يعري ممارسات أردوغان

قناة العربية تحذف مقابلة مع كولن بعد بثها

عمارة الديمقراطية لأردوغان في إسطنبول