تركيا.. اعتقال رجل أزال الصليب من كنيسة أرمنية في إسطنبول

إسطنبول (زمان التركية) – ألقت الشرطة في تركيا القبض على شخص أزال الصليب الموضوع على بابا الكنيسة الأرمنية في منطقة أسكودار بالشطر الأوروبي من إسطنبول.

وتم إيقاف “مظلوم س” وأقر بما فعل وندمه، قائلا في التحقيقات الأولية: “الواقعة تطورت في لحظتها. أعرف أن ما قمت به لا فائدة منه لأحد. يا ليتني لم أفعل ذلك”.

المدعو مظلوم كان قد قام بخلع الصليب الموجود على البوابة الخارجية من الكنيسة الأرمنية في يوم 23 مايو/ أيار الجاري، الموافق عيد الفطر، وألقت قوات الأمن القبض عليه بناء على التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة حول الواقعة.

ووجهت النيابة العامة له تهمة الإضرار بدور العبادة، مع تحويل القضية إلى المحكمة المختصة، والتي أصدرت قرارًا بالإفراج عنه على ذمة القضية.

النيابة العامة طعنت على قرار المحكمة بالإفراج عنه، لتصدر بعد ذلك محكمة أخرى قرارًا بإصدار مذكرة ضبط وإحضار في حقه، ليتم توقيفه مرة أخرى.

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