تركيا تسمح بالسفر بين الولايات دون إذن مسبق

أنقرة (زمان التركية)ـــ أعلنت تركيا رفع القيود المفروضة على التنقل بين 15 ولاية، بداية من منتصف ليل اليوم الأحد.

وقالت وزارة الداخلية في بيان السبت إنه سيتم السماح لمن دون 18 عاما المشمولين بحظر التجول بالسفر بين المدن رفقة ذويهم.

كما تم إلغاء إلزامية الحصول على إذن مسبق للسفر بين المدن عبر وسائل النقل الجماعي.

ومن بين الولايات التي ظل مفروضا على سكانها قيودا في التنقل: أنقرة، إسطنبول، باليكسير، بورصة، إزمير، قيصري، إسكي شهير، غازي عنتاب، كوجا إيلي، قونية، مانيسا، صقاريا، صامسون، فان، وزونغلداق.

وبحسب وزارة الداخلية يقتصر الأمر على حصول الراغبين في السفر عبر الطائرات أو الحافلات أو القطارات، على شفرة من تطبيق “المنزل يتسع للحياة”، الخاص بمتابعة الأوضاع الصحية للمواطنين ومراقبة خطر تفشي كورونا.

ولا يزال هناك قيود مفروضة على سفر المسنين وما فوق 65 عاما، حيث يجب حصولهم على ترخيص من أجل التنقل بين الولايات، وشرط عدم عودتهم من وجهتهم إلا بعد شهر.

وسجلت تركيا حتى مساء السبت 163 ألفًا و103 حالة إصابة كورونا، إضافة إلى 4515 حالة وفاة.

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