رينو الفرنسية تسرّح 15 ألف موظف

أنقرة (زمان التركية) – أعلنت مجموعة رينو الفرنسية تسريح 15 ألف موظفًا حول العالم من بينهم 4 آلاف و600 موظفًا داخل فرنسا وذلك في إطار إجراءات تقليص النفقات في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، التي أدت إلى كساد عالمي.

وتضم مجموعة رينو الفرنسية نحو 180 ألف موظف في 39 دولة حول العالم.

وفي تصريح بشأن القرار أفادت الرئيسة التنفيذية المؤقت لمجموعة رينو، كلوتيلد ديلبوس، أن هذا المشروع له أهمية كبيرة من حيث الأداء السليم والدائم في ظل الأوضاع الغامضة والمعقدة التي يشهدها العالم حاليا.

ومن جانبه أفاد رئيس مجلس إدارة شركة رينو، جان دومينيك سينار، أن التعديلات المخطط إجرائها أمر إلزامي كي تتمكن الشركة من الاستمرار وتأمين تطورها على المدى الطويل.

وذكرت وكالة (دويتشة فيلة) في نسختها التركية أن شركة رينو الفرنسية تعرضت لخسائر هذا العام بلغت قيمتها 141 مليون يورو، وأن الشركة تهدف إلى تسريح عدد من العمال وتقليص نفقاتها بنحو ملياري يورو خلال الثلاث سنوات القادمة.

وأضافت شركة رينو في بيانها أنها ستغلق أربعة مراكز إنتاج داخل فرنسا أو ستعيد هيكلتها وأن مصنعها في حي فلنس الواقع في شمال غرب باريس سيتوقف عن انتاج سيارات رينو زوي الهاتشباك الكهربائية اعتبارا من عام 2024.

وأوقفت الشركة أيضا خططها التوسعية في المغرب ورومانيا، حيث ستخفض الشركة طاقتها الإنتاجية السنوية من 4 مليون سيارة إلى 3 مليون و300 ألف سيارة وفقا للخطة التقشفية.

جدير بالذكر أن الحكومة الفرنسية تعتبر الشريك الأكبر في شركة رينو بامتلاكها 15 في المئة من الأسهم، حيث كانت الحكومة الفرنسية قد منحت شركة رينو ضمان قرض بقيمة 5 مليار يورو.

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