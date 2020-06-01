أضخم صفقة على الإنترنت.. زينجا تشتري شركة الألعاب التركية بيك بـ 1.8 مليار دولار

أنقرة (زمان التركية) – استحوذت شركة زينجا، أحد أضخم شركات ألعاب المحمول في العالم، على شركة الألعاب التركية بيك (Peak) مقابل 1.8 مليارات دولار وذلك بعد شرائها شركة جرام (Gram Games) في عام 2018.

ياتي ذلك بعد أن كانت زينجا اشترت بعض الألعاب الخاصة بشركة بيك التركية في عام 2017 مقابل 100 مليون دولار.

وذكر موقع Webrazzi أن شركة زينجا اشترت شركة بيك مقابل 1.8 مليارات دولار.

وتعتبر عملية الشراء هذه أضخم عملية شراء في عالم الإنترنت على الإطلاق.

وكان استثمار شركة علي بابا نحو 728 مليون دولار في موقع تريند يول التركي (Trendyol) هو عملية الشراء الأضخم التي تمت في مجال الإنترنت قبل صفقة شركة زينجا.

وتمتلك شركة Earlybird Verwaltungs GmbH الحصة الأكبر على صعيد شركاء شركة بيك، حيث تبلغ حصتها نحو 43.32 في المئة من أسهم الشركة، بينما يمتلك مؤسس الشركة، سيدار شاهين، الحصة الأكبر على صعيد الأفراد بنسبة تبلغ 21.34 في المئة من إجمالي أسهم الشركة.

ويمتلك أفرين أوتشوك ثاني أكبر حصة من أسهم الشركة على صعيد الأفراد بنسبة تبلغ 7.74 في المئة من أسهم الشركة.

هذا ويوضح موقع Webrazzi أن جزءا من عملية الشراء سيتم نقدا؛ في حين سيتم الجزء الآخر عن طريق شراء الأسهم.

وستصبح عملية الشراء هذه أول شركة أحادية قرن تركية بقيمة تتجاوز مليار دولار في حال إتمامها.

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