ارتفاع نفقات المعيشة في إسطنبول

أنقرة (زمان التركية) – شهد شهر مايو المنصرم ارتفاعا بمؤشر نفقات المعيشة للموظفين في إسطنبول، بنحو 2.16 في المئة مقارنة بالشهر السابق وارتفاعا في مؤشر أسعار الجملة الخاص بغرفة إسطنبول التجارية، بنحو 0.97 في المئة.

وبلغت نسبة التغيير مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق 2019، نحو 11.79 في المئة في مؤشر المعيشة وبنحو 66.83 في المئة في مؤشر أسعار الجملة.

وفي فئة أسعار التجزئة شهد شهر مايو هذا العام زيادة بنحو 0.39 في المئة في المواصلات و7.77 في المئة في الملابس و3.61 في المئة في النفقات الأخرى و2.70 في المئة في العقارات السكنية و0.99 في المئة في العناية الشخصية والصحة و0.85 في المئة في مستلزمات المنزل و0.81 في المئة في السلع الغذائية و0.17 في المئة في الثقافة والتعليم والترفيه.

وعلى صعيد أسعار الجملة سجل شهر مايو هذا العام زيادة بنحو 21.06 في المئة في المواد الكيماوية و1.61 في المئة في الوقود والطاقة و0.45 في المئة في المنسوجات، كما شهد الشهر نفسه تراجعا بنحو -1.00 في المئة في المعادن و-0.75 في المئة في مستلزمات البناء و0.72 في المئة في المواد الهام و-0.48 في المئة في مستلزمات الغذاء.

وكانت بلدية إسطنبول الكبرى كشفت الشهر الماضي أن أسرة من بين كل 7 أسر تقدمت بطلب إعانة إجتماعية.

وقالت البلدية إن الطلبات التي تلقتها في الفترة بين الأول من أبريل/ نيسان الماضي والأول من مايو الجاري، بلغ 682 ألفا و697 طلب خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي وهو ما يعني أن واحدة من كل سبعة أسر في إسطنبول تقدمت بطلب إعانة.

وعبر موقع مخصص يتيح لفرد واحد فقط من كل أسرة التقدم بطلب إعانة، تقدم نحو مليوني و600 ألف شخص بطلبات إعانة اجتماعية لأسرهم.

وتم إدراج 12.7 في المئة من سكان إسطنبول ضمن برنامج الإعانة الاجتماعية.

وتتصدر أحياء أسنيورت وباغجيلار وسلطان غازي وكوتشوك شكمجة وبهشالي أفلار قائمة الأحياء التي تتركز فيها الأسر المدرجة ضمن برنامج الإعانة الاجتماعية، بينما تتصدر أحياء بشكتاش وكاديكوي وبكركوي قائمة أقل الأحياء في الحصول على الإعانات الاجتماعية.

يشار إلى أن إسطنبول سجلت أكثر من 60 بالمئة من إصابات فيروس كورونا في عموم تركيا.

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