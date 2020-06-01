تركيا تستأنف الرحلات الجوية الداخلية

أنقرة (زمان التركية)ـــ أعلن وزير المواصلات والبنية التحتية عادل قرة اسماعيل أوغلو، اليوم الإثنين، استئناف الرحلات الجوية الداخلية في تركيا مجددا.

وانطلقت أولى الرحلات الداخلية من مطار اسطنبول إلى مطار أسن بوغا بالعاصمة أنقرة وعلى متن الطائرة الوزير قرة اسماعيل أوغلو، بعد شهرين من التوقف في إطار إجراءات مواجهة جائحة انتشار فيروس كورونا، الذي أودى بحياة أكثر من 4500 شخص.

الوزير قال للصحفيين، إن شركات الطيران اتخذت كافة التدابير الوقائية من كورونا.

ويوم الخميس الماضي عادت حركة القطارات إلى الخدمة، وتقوم القطارات بحوالي 16 رحلة يوميا، أي بنصف طاقتها الاستيعابية.

وقررت السلطات تخفيف الإجراءات المفروضة مسبقا في البلاد للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، بما في ذلك إتاحة السفر بين جميع المدن والولايات، ورفع حظر التجوال الذي كان يفرض يومين في الأسبوع في عدد من الولايات.

ولا تزال الحانات والملاهي الليلة مغلقة في تركيا، ولن يسمح إلا بالحفلات في الهواء الطلق.

وأسفر فيروس كورونا عن 4540 حالة وفاة حتى مساء الأحد، من إجمالي 163 ألفًا و942 حالة إصابة.

وهناك مخاوف من موجة ثانية للفيروس، بعدما شهدت الأيام الأخيرة تخفيف الحكومة التي اتخذتها في مارس/ آذار الماضي.

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