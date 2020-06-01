تركيا.. هدم مكتبة عامة في بلدية كردية تحت الوصاية

أنقرة (زمان التركية) – هدمت السلطات في تركيا مكتبة “جلادت علي بدركسان” العامة، في بلدية سعرد جنوب شرق البلاد.

بريفان هالان إيشيك، عمدة بلدية سعرد التي تم إقالتها وتعيين أحد الوصاة عوضا عنها، قالت إن الوصي المعين خلفا لها قام بهدم مكتبة جلادت علي بدركسان العامة، مشيرة إلى أن السلطات تتسبب في كل مرة بجروح عميقة في ذاكرتهم.

وعبر حسابها بموقع تويتر ذكرت إيشيك المنتمية لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي أن أول إجراء اتخذه الوصي المعين على البلدية كان هدم المكتبة، مفيدة أن السلطة الحاكمة تعادي العلم والفن والمكتبات وكل ما هو جميل وتتسبب في كل مرة بجروح عميقة في ذاكرتهم.

ولم تصدر السلطات التركية أي بيانات رسمية بعدُ حول سبب هدم المكتبة.

جدير بالذكر أنه تم تعيين وصي على بلدية سعرد في 15 مايو الماضي، بعد اعتقال رئيسي البلدية المشاركين، بيمندرا ترهان وبريفان هالان إيشيك، الذين أخلي سبيلهما في 19 مايو الماضي، مع إخضاعهما للرقابة القضائية.

وتلاحق وزارة الداخلية التركية منذ أغسطس/ آب العام الماضي الذي أعلنت فيه نتيجة الانتخابات البلدية، رؤساء البلديات الأكراد المنتخبين بالاعتقال والإقالة من منصبهم بشبهة الانتماء إلى حزب العمال الكردستاني المصنف إرهابيا، في تحقيق لتهديدات الرئيس رجب أردوغان للأكراد وحزبهم السياسي “الشعوب الديمقراطي”، عبر أجهزة الدولة التي يسيطر عليها حزب العدالة والتنمية الحاكم.

انتخابات المحليات الأخيرة تمكن خلالها أعضاء الحزب الكردي من الفوز بـ 65 بلدية، إلا أنه لم تمر 6 أشهر عليهم في المنصب حتى فرضت وزارة الداخلية الوصاية على 40 بلدية وعزل 7 بقرارات قضائية، وتم اعتقال 19 من هؤلاء، وفق ما كشف سليمان صويلو وزير الداخلية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

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