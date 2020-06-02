أردوغان حبيس أنقرة وقد يغيب عن اجتماعات الأمم المتحدة

أنقرة (زمان التركية) – يستعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للعودة مرة أخرى إلى العاصمة أنقرة، بعد أن أقام لنحو شهرين ونصف في مدينة إسطنبول، مع إلغاء كافة رحلاته وجولاته الخارجية.

المصادر المقربة من رئاسة الجمهورية أوضحت أن أردوغان قد يغيب عن اجتماعات قمة الأمم المتحدة القادمة، بسبب تداعيات وباء فيروس كورونا المستجد؛ كما قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إبراهيم كالين: “في الوقت الحالي لا توجد أي زيارات خارجية مخطط لها”.

جريدة (يني شفق)، أحد أكبر الصحف التركية الموالية لحزب العدالة والتنمية ونظام، أوضحت أن أردوغان سيعود إلى أنقرة، ولن يغادرها مرة أخرى إلى أن يتم تجاوز أزمة كورونا.

الكاتب الصحافي محمد أجيت قال في مقال له: “من تصريحات إبراهيم كالن يتبين أن أردوغان سيستمر في التحرك بحذر فيما يتعلق السفر، من أجل الوقاية من خطر فيروس كورونا. فأردوغان لن يخطط لأي رحلات داخل البلاد، بخلاف أنقرة لفترة ما”.

وأضاف أجيت: “كالن أشار إلى وجود اجتماعات للجمعية العمومية للأمم المتحدة خلال شهر سبتمبر المقبل، لافتًا إلى أن هناك توجه لعقد الاجتماعات عبر الإنترنت”.

يشار إلى أن تركيا خففت أمس المزيد من الإجراءات التي كانت متبعة للوقاية من فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 4500 شخص، ومن بينها استئناف الرحلات الجوية الداخلية، وذلك بعد استئناف حركة الطائرات ورفع حظر التنقل بين الولايات.

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