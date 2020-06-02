السفير الأمريكي بالعراق يلتقي الزعماء الكرد في كردستان

أربيل (زمان التركية)ـــ استقبل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، السفير الأمريكي لدى العراق، ماثيو توللر، وناقش الطرفان العلاقات الثانية بين العراق والإقليم وأمريكا.

وأشار السفير الأمريكي إلى مساعدة الإقليم والعراق خاصة في الظروف الاقتصادية التي يمر بها العراق والإقليم بسبب وباء الكورونا.

كما أشار السفير الأمريكي إلى أهمية الحوار الاستراتيجي بين أمريكا والعراق بمشاركة إقليم كردستان المزمع إجراؤه خلال الشهر الحالي.

من جانبه؛ أشاد رئيس حكومة إقليم كردستان بالحوار الاستراتيجي بين واشنطن و بغداد بحضور إقليم كردستان، متمنيًا لهذا الحوار النجاح لما فيه استقرار العراق ومكوناته.

كما استقبل زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، اليوم الثلاثاء، السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو توللر.

خلال اللقاء، تم الحديث عن آخر التطورات في المنطقة والعلاقات وسبل حل الخلافات بين بغداد وأربيل، وتناول الجانبان العلاقات الأمريكية العراقية وكذا علاقات واشنطن والإقليم.

كما ناقش الجانبان نشاطات وتحركات داعش والخلافات حول المناطق المتنازع عليها، حيث أشاد السفير الأمريكي بدور الزعيم الكردي في حل الخلافات وتحقيق الاستقرار والتآخي بين المكونات في الإقليم والعراق.

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