تركيا.. استشهاد جنديين بانقلاب سيارة مدرعة نحو منحدر جبلي

أنقرة (زمان التركية) – استشهد جنديان تركيان وأصيب آخرين في انقلاب سيارة مدرعة نحو منحدر جبلي بعد خروجها عن السيطرة في بلدة برفاري في مدينة سعرد.

ووقعت الحادثة في مساء الإثنين بمدخل بلدة برفاري، حيث خرجت السيارة المدرعة وبداخلها عدد من الجنود عن السيطرة أثناء قيامها بدورية وانقلبت عدة مرات إلى منحدر جبلي.

وفور تلقيها بلاغ بالحادث انتقلت فرق الإنقاذ إلى المنطقة، حيث انتشلت فرق الإنقاذ المصابين وتم نقلهم إلى مستشفى سعرد الحكومي على متن مروحية.

وفي بيان بشأن الواقعة ذكرت وزارة الداخلية التركية أن المدرعة التي كانت تقل عناصر من قوات الدرك في طرقهم إلى عملية عسكرية عجزت عن تجاوز المنحنى وانقلبت عدة مرات للمنحدر الجبلي مفيدة أن الحادث أسفر عن استشهاد إثنين من قوات الدرك وإصابة 7 آخرين أحدهم يعاني من إصابات خطيرة.

هذا وتمنت الداخلية في بيانها الشفاء العاجل للمصابين والصبر والسلوان لأسر الضحايا.

ونشر اليوم على باباجان زعيم حزب الديمقراطية والتقدم تغرية تعزية، قال فيها: “استشهد جنديان وأصيب سبعة جنود في حادث سير في سعرد. رحم الله شهدائنا وصبر أحبائهم. أتمنى لجنودنا المصابين الشفاء العاجل.”.

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