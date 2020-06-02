تركيا طلبت صفقات سلاح روسية بقيمة مليار دولار

موسكو (زمان التركية)ــ كشف مسئول روسي أن قيمة عقود التصدير الروسية مع تركيا تبلغ نحو مليار دولار، وأن تسليم الجزء الثاني من منظومة الدفاع الجوي الروسية، ينتظر قرار من أنقرة.

دميتري شوغايف، رئيس الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني، كشف أن تركيا طلبت صادرات دفاع من روسيا تقدر بنحو مليار دولار، وهو الإعلان الرسمي الأول من نوعه عن حجم عقود التصدير الروسية مع تركيا.

المسئول العسكري الروسي “شوغايف” قال في مقابلة مع قناة Ecoturk TV التركية “اليوم يمكننا أن نذكر أن حقيبة طلبات تركيا للمعدات الروسية تقدر بنحو مليار دولار”.

وبخصوص مفاوضات تسليم المنظومة الثانية من صواريخ الدفاع S 400 إلى تركيا، أشار مدير هيئة التعاون العسكري التقني، إلى إن موسكو تنتظر القرار النهائي لأنقرة.

وأضاف شوغايف: “بالنظر إلى القيود الحالية فيما يتعلق بالوباء المعروف -كورونا-، فإن توقع تاريخ إبرام هذا العقد ليس بالسهل. ومع ذلك، فإن المفاوضات حول توريد الفوج الثاني من S 400 في مرحلة متقدمة إلى حد ما، ونحن في انتظار قرار نهائي من الجانب التركي”. وفق وكالة (سبوتنيك).

وذكر شوغايف، أن روسيا وتركيا تناقشان تطويرا مشتركا لأنظمة الطيران وأنظمة الدفاع الجوي، مشيرا إلى أن “آفاق التعاون ليس لها حدود”.

ولم يتم تشغيل منظومة الدفاع الصاروخي الروسية في أبريل/ نيسان الماضي، كما كان مخططًا، وزعمت أنقرة أن تأجيل التشغيل سببه ازمة كورونا.

ومنذ طلبت تركيا نظام الدفاع الصاروخي الروسي توترت العلاقات بشكل كبير مع الولايات المتحدة.

وخلال مؤتمر صحفي لصندوق مارشال الألماني في واشنطن قبل أيام، شدد مستشار الخارجية الأمريكية لشؤون أوروبا وأوراسيا، ماثيو بالمر، على أن مساعي تركيا لتعزيز وتوسيع نطاق التعاون مع روسيا وإبرام اتفاقيات في بعض القضايا بات يشكل مصدر قلق لدى الولايات المتحدة، قائلا: “وخصوصا فيما يتعلق بنطاق شراء المعدات العسكرية الروسية. أرى أن هذا الأمر لا يليق بحليف في الناتو وجعل تفاقم الخلاف بين تركيا والولايات المتحدة أمر محتوم لا مفر منه”.

والشهر الماضي أفاد ممثل الولايات المتحدة لشئون سوريا، جيمس جيفري، أن شراء تركيا منظومة الدفاع الصاروخي الروسية S 400 هو العنصر الأساسي المثير للأزمة في العلاقات بين واشنطن وأنقرة.

وقالت الولايات المتحدة إن نظام الدفاع الجوي الروسي S-400 في تركيا غير متوافق مع أنظمة الناتو ويهدد قدرات التسلل للطائرات المقاتلة الجديدة للحلف.

جدير بالذكر أن تركيا وقعت في سبتمبر/ أيلول من عام 2017 اتفاقية شراء منظومة الدفاع الروسية الاس 400 التي تسببت في أزمة بالعلاقات بين تركيا والولايات المتحدة. وبدأت موسكو تسليم تركيا أول دفعة من المنظومة في يوليو/ تموز من عام 2019.

وعلى الرغم من تهديدات الولايات المتحدة بفرض عقوبات مختلفة فإن أنقرة واصلت المفاوضات بشأن شراء منظومة الاس 400 وأعلنت رفضها التام لتقديم تنازلات في هذا الصدد.

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