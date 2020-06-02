سياسي معارض تعرض للاعتداء يتحدث عن فساد بقيمة 7 تريليون ليرة

آيدين (زمان التركية) – تعرض رئيس بلدية إنجيرلي أوفا التابعة لمدينة آيدن شمال تركيا، والمنتمي لحزب الخير القومي المعارض، آيتاكين كايا واثنين من العاملين في البلدية معه، للاعتداء مساء أمس الأول من قبل مجهولين.

آيتاكين كايا أدلى بتصريحات حول الواقعة، للصحفيين وسط زحام شديد أمام مديرية الأمن، مما دفع قوات الأمن لاتخاذ تدابير أمنية مشددة حول المنطقة.

كايا قال في كلمته: “لن يخيفوا آيتاكين كايا. سأقوم بمهامي هذه ما دام أعطاني الله الصحة. لأكشف جميع وقائع الفساد التي يقومون بها. ما يخيفهم أن هناك فساد بقيمة 7 تريليونات ليرة”.

كما أجرت رئيسة حزب الخير ميرال أكشنار أجرت اتصالًا هاتفيًا بآيتاكين كايا، واطمأنت على حالته الصحية.

بينما أوضح أمين حزب الخير في مدينة آيدن جمال صاري في تصريحاته أمام مديرية الأمن أن الواقعة ليس لها أي أبعاد سياسية، قائلًا: “الانطباع الأول الذي وصلنا من اللقاء الأول أن الواقعة ليست سياسية. فقد حدثت واقعة شخصية”.

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