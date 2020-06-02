صحيفة إسلامية: وزير الثقافة التركي الراقص مع الفتيات “بلا ثقافة”

إسطنبول (زمان التركية) – هاجمت صحيفة “ملي غازيته” التركية المعروفة بقربها من حزب السعادة “الإسلامي”؛ في مانشيت رئيسي، المشهد الذي ظهر فيه وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرصوي وهو يرقص مع فتيات على أغنية تركية.

في خبر حمل عنوان “هذه ليست ثقافتنا”، نشرت ملي غازيته المعروفة بتوجهاتها الإسلامية في صفحتها الأولى صورًا لوزير الثقافة والسياحة أرصوي يحمل في يده سيجار ويتراقص مع الفتيات، ثم علقت عليها قائلة: “هذه ليست ثقافتا… وزير الثقافة بلا ثقافة”، على حد تعبيرها.

وأعادت الصحيفة للأذهان أن الوزير نفسه المسؤول عن الثقافة في البلاد، كان قد أثار موجة من الجدل خلال الأيام الأخيرة، بعدما قال في برنامج تلفزيوني: “إن احتلال محمد الفتاح لإسطنبول”، ثم صحح العبارة قائلا: “العفو.. فتح إسطنبول”، الأمر الذي اعتبر الرأي العام أن الوزير أظهر ما في لاوعيه.

زلة لسان الوزير أرصوي لم يتجاوز عنها حتى الرئيس أردوغان، حيث علق عليها خلال احتفاله بافتتاح مستشفى دكتور إسماعيل كنيازي كورتولموش بإسطنبول، قائلًا: “لقد عايشنا متعة وفرحة الذكرى السنوية 567 لفتح إسطنبول. لكن في الأيام الأخيرة، كان هناك من نسي نفسه وحاول تقديم الأمر على أنه احتلال”.

وكان حساب نبض تركيا نشر الفيديو الخاص بالوزير ثم عقب بقوله: “أردوغان يقرأ سورة الفتح في آيا صوفيا لحصد أصوات المتدينين ناسيا أن السورة نزلت بمناسبة الصلح لا الحرب، بينما وزيره يرقص مع النساء وفي يده سيجارة بورو المتداولة لدى فئة معينة من المتعاطين للسيجارة.. وهذا ليس مثالا فريدا في بابه، فهناك الكثير ممن حازوا الصف الأول في حزبه وليس لهم في التدين ناقة ولا جمل. والأنكأ للجرح أن هناك فئة لا يستهان بها من المتدينين السذج في العالم الإسلامي قد علقوا آمالهم في هؤلاء المشعوذين ليستردوا لهم أمجاد أجدادهم الفاتحين (على حد تعبيرهم)”.

شاهد.. أردوغان يقرأ سورة الفتح في آياصوفيا لحصد أصوات المتدينين ناسيا أن السورة نزلت بمناسبة الصلح لا الحرب بينما وزيره يرقص مع النساء وفي يده سيجارة بورو المتداولة لدى فئة معينة من المتعاطين للسيجارة والوزير نفسه أظهر ما في لاوعيه عندما وصف فتح إسطبول بـ"الاحتلال" في وقت سابق pic.twitter.com/sgeKFUnwbS — نبض تركيا NabdTurkey (@nabdturkey) May 30, 2020

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