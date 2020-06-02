وفاة أول رئيس لحزب الرفاه في تركيا

أنقرة (زمان التركية)ـــ توفي أحمد تاكدال أول رئيس لحزب الرفاة الإسلامي في تركيا، وأحد أعمدة حركة “الرؤية الوطنية” السياسية الدينية، ونعاه عدد من السياسيين.

وقال تمل كرم الله أوغلو رئيس حزب السعادة الإسلامي التركي، “لقد علمت بأسف كبير بوفاة الأخ الغالي أحمد تكدال، الرئيس السابق لحزب الرفاه، وعضو المجلس الاستشاري الأعلى لحزب السعادة، وهو أحد الأسماء المهمة لحركة الرؤية الوطنية. أتمنى أن يرحم الله المتوفى والعزاء لأسرته وأهلنا”.

وقال رئيس حزب الرفاه الجديد، فاتح أربكان -نجل رئيس الوزراء الأسبق نجم الدين أربكان-، “علمت للأسف بنبأ وفاة شخنا الغالي، أحمد تكدال، رئيس حزب الرفاه،أحد أكثر الأمثلة النادرة على الولاء لمعلمنا أربكان. ندعوا له بالجنة”.

كما قدم التعازي في وفاة “تاكدال” الذي توفى أمس الإثنين، عن عمر يناهز 89 عاما، كل من أحمد داود أوغلو وعلي باباجان.

وقالت تقارير إن جثمان أحمد تاكدال سيوراى الثرى اليوم في مسقط رأسه بمدينة جولباش.

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