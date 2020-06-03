تركيا.. 786 إصابة كورونا و22 وفاة جديدة

أنقرة (زمان التركية) – أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا، أن إجمالي أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد، بلغ 165 ألفًا و555 حالة إصابة، بعد تسجيل 786 حالة إصابة مؤكدة جديدة، مساء الثلاثاء.

وزير الصحة أشار إلى أن إجمالي أعداد الوفيات ارتفع أيضًا إلى 4585 حالة، بعد تسجيل 974 حالة وفاة جديدة.

وأشار كوجا إلى ارتفاع أعداد المتعافين من الإصابة إلى 129 ألفًا و921 حالة، بعد تسجيل 974 حالة تعافي جديدة، مشيرًا إلى تراجع أعداد المرضى الموجودين في غرف الرعاية المركزة إلى 633 حالة، وكذلك تراجع أعداد المستخدمين لأجهزة التنفس الاصطناعي إلى 271 حالة.

وكشف كوجا أن إجمالي عدد التحاليل الطبية التي أجريت على حالات مشتبه بها ارتفع إلى مليونين و103 ألفًا و44 تحليلًا، بعد إجراء 32 ألفًا و325 تحليلًا جديدًا خلال 24 ساعة الأخيرة.

واعتبارا من الأول من يونيو/ حزيران الجاري اتخذت تركيا جملة خطوات في سبيل العودة إلى الحياة الطبيعية بعد فترة إغلاق تجاوزت شهرين في ظل مخاوف من موجة ثانية للفيروس، حيث شهد الأول من الشهر الجاري فتح العديد من الأماكن كالمطاعم والمقاهي والشواطئ وصالات الرياضة أمام العامة بعد إغلاقها لفترة طويلة، بالإضافة إلى تشغيل الخطوط الجوية للنقل الداخلي.

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