زيادة كبيرة باقتناء الأسلحة في تركيا

إسطنبول (زمان التركية) – كشفت بيانات عن زيادة عدد جرائم العنف المرتبطة بزياة شراء الأسلحة في تركيا.

موسسة “أوموت” (الأمل) التركية، أوضحت، أن هناك أكثر من 20 مليون قطعة سلاح في تركيا، وأن 905 ألفا من هذه الأسلحة غير مرخصة.

بحسب تقارير وزارة الداخلية التركية، فقد شهدت المدن المختلقة 188 ألفًا و425 واقعة باستخدام أسلحة نارية في الفترة بين عامي 2014 و2019، مشيرة إلى وجود تراجع في نسب إصدار التراخيص الخاصة بالأسلحة منذ عام 2017.

وأوضحت الوزارة أن أغلب الوقائع تتم باستخدام أسلحة غير مرخصة، مشيرة إلى أن هناك زيادة في الرقابة على الأسلحة غير المرخصة.

الخبير النفسي عضو مجلس إدارة الموسسة أيهان أكجان أوضح أنه بالرغم من حديث التقارير الرسمية عن تراجع في الأعداد، إلا أن معدلات زيادة الإقبال على شراء الأسلحة الشخصية يزيد كل عام بنحو 3.5-5% عن العام السابق، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام يتم الحصول عليها بشكل إحصائي من الأخبار المنشورة في الصحف يوميًا.

وكشف أن عام 2019 شهد مقتل ألفين و211 شخصًا خلال 3 آلاف و623 واقعة استخدام أسلحة نارية، فضلًا عن إصابة 3 آلاف و736 آخر، مشيرًا إلى أن المدينة الأكثر استخدامًا للأسلحة النارية هي إسطنبول، ثم أنقرة، ثم أنطاليا، ثم سامسون، ثم أضنة.

مع استمرار نظام حزب العدالة والتنمية في زيادة الاستقطاب في المجتمع متجاهلًا أي تحذيرات، تستمر منظمات المجتمع المدني والأحزاب المعارضة في الإشارة إلى أن تلك السياسات تؤدي إلى زيادة العنف في المجتمع وزيادة معدلات إقبال المواطنين على شراء الأسلحة الشخصية.

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