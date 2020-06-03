علماء يتوصلون إلى أنقى بقعة على كوكب الأرض

أنقرة (زمان التركية) – كشف علماء عن توصلهم للبقعة صاحبة الهواء الأنقى على كوكب الأرض.

وأوضح العلماء أن محيط القطب الجنوبي بالقارة القطبية يتمتع بالهواء الأنقى على الإطلاق بالأرض نظرا لعدم وجود حركة بشرية به.

وذكر موقع (سي إن إن) أن علماء من جامعة ولاية كولورادو أجروا دراسة هي الأولى من نوعها بالمحيط الجنوبي، كشفت أن الغلاف الجوي بالمنطقة لم يشهد أي تغييرات نظرا لكونها لا تشهد تحركات بشرية.

وخلال الدراسة المشار إليه تم فحص محتوى الهواء في الطبقة السفلية الواقعة بالمحيط الجنوبي ومصدرها والبكتيريا في الهواء، وأوضحت الدراسة وجود علاقة قوية بين الهواء الواقع بالغلاف الجوي والتكوين البيولوجي للهواء أعلى المحيط وعدم احتوائه على الجسيمات والكائنات الحية الدقيقة القادمة من القارات الواقعة في جنوب القارة القطبية.

وأضافت الدراسة أن المحيط الجنوبي من بين المناطق المحدودة التي لم تتأثر بالعملية الأنثروبولوجية التي يشهدها العالم.

هذا ونشر الباحثون نتائج الدراسة في دورية Proceedings of National Academy of Sciences العلمية.

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