الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يفرض عقوبة على نادٍ تركي

بروكسل (زمان التركية) – أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) قرارًا بمنع نادي طرابزون سبور التركي من المشاركة في المباريات الأوروبية لمدة عام، بسبب عدم وفائه بالالتزامات المالية.

حسب البيان الصادر عن الاتحاد، فقد تقرر منع نادي طرابزون سبور التركي من المشاركة في بطولة كأس أبطال أوروبا، حتى وإن حصل على حق المشاركة في أي موسم للبطولة سواء موسم 2020-2021 أو 2021-2022.

من جانبه رفض رئيس نادي طرابزون سبور، أحمد أغا أوغلو، الاتهامات، معلنا أنه سيتقدم بشكوى ضد القرار أمام محكمة التحكيم الرياضي (CAS)، حيث قال: “لا ينزعجْ أحد، فقد أوفينا بمتطلبات الاتفاقيات التي أبرمناها مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم”.

حسب الاتحاد الأوروبي فقد انتهك النادي التركي قواعد اتفاقية اللعب المالي النزيه في موسم عام 2016، ونظرًا لأنه لم يلبّ الشروط المطلوبة منه حتى 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، سيتم منعه من المشاركة في البطولات الأوروبية التي سيتم تنظيمها في المواسم 2020-2021 و2021-2022.

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