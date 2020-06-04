تركيا تعلن عودة رحلات الطيران الخارجية

أنقرة (زمان التركية)ــ أعلنت تركيا استئناف الرحلات الجوية الخارجية تدريجيا، اعتبارا من الشهر الجاري، بعد نحو شهرين على التوقف.

وقال وزير النقل والبنية التحتية التركي عادل قرة اسماعيل أوغلو، في بيان، إن تقرر استئناف الرحلات الجوية الخارجية تدريجيا مع 40 دولة اعتبارًا من 10 يونيو الجاري في إطار خطة إعادة الحياة إلى طبيعتها.

وأوضح الوزير أن أولى الرحلات الجوية الخارجية ستنطلق إلى “جمهورية شمال قبرص” التركية والبحرين وبلغاريا وقطر واليونان.

وذكر أن الأخرى هي، استراليا وليتوانيا وصربيا وكازاخستان وألبانيا وروسيا البيضاء والامارات ومولدوفا وأوزبكستان والسودان والمغرب وأوكرانيا والمغرب وإيطاليا.

وذكر أن وزارة النقل تتواصل حاليا مع 92 دولة، لاستئناف الرحلات الجوية، وأنه تم الاتفاق مع عدد من الدول لاستئناف الرحلات الجوية.

وكانت تركيا استأنفت رحلات الخطوط الداخلية اعتبارا من مطلع حزيران الحالي.

وعلقت الخطوط الجورية التركية رحلاتها الخارجية منذ 17 أبريل الماضي، في إطار التدابير الوقائية من فيروس كورونا.

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