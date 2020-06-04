4 يونيو 2020

من فضلك اختار القائمة العلويه من القوائم داخل لوحة التحكم
  • search
Attakallum
آخر الأخبار
الرئيسيه
آخر الأخبار

تركيا تعلن عودة رحلات الطيران الخارجية

التاريخ:
فى :آخر الأخبار, أخبار تركيا
اترك تعليق
16 مشاهدة
تركيا تعلن عودة رحلات الطيران الخارجية
nesemet

أنقرة (زمان التركية)ــ أعلنت تركيا استئناف الرحلات الجوية الخارجية تدريجيا، اعتبارا من الشهر الجاري، بعد نحو شهرين على التوقف.

وقال وزير النقل والبنية التحتية التركي عادل قرة اسماعيل أوغلو، في بيان، إن تقرر استئناف الرحلات الجوية الخارجية تدريجيا مع 40 دولة اعتبارًا من 10 يونيو الجاري في إطار خطة إعادة الحياة إلى طبيعتها.

وأوضح الوزير أن أولى الرحلات الجوية الخارجية ستنطلق إلى “جمهورية شمال قبرص” التركية والبحرين وبلغاريا وقطر واليونان.

وذكر أن الأخرى هي، استراليا وليتوانيا وصربيا وكازاخستان وألبانيا وروسيا البيضاء والامارات ومولدوفا وأوزبكستان والسودان والمغرب وأوكرانيا والمغرب وإيطاليا.

وذكر أن وزارة النقل تتواصل حاليا مع 92 دولة، لاستئناف الرحلات الجوية، وأنه تم الاتفاق مع عدد من الدول لاستئناف الرحلات الجوية.

وكانت تركيا استأنفت رحلات الخطوط الداخلية اعتبارا من مطلع حزيران الحالي.

وعلقت الخطوط الجورية التركية رحلاتها الخارجية منذ 17 أبريل الماضي، في إطار التدابير الوقائية من فيروس كورونا.

وسوم:

مقالات ذات صله

كلام صادم لنائب تركي عن داعش في تركيا

وثائقي يعري ممارسات أردوغان

قناة العربية تحذف مقابلة مع كولن بعد بثها

عمارة الديمقراطية لأردوغان في إسطنبول