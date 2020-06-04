تركيا تفتح الحدود مجددًا مع إيران والعراق

أنقرة (زمان التركية)ــ أعلنت تركيا اليوم الخميس، إعادة فتح الحدود مع العراق وإيران أمام حركة النقل التجارية، ووقف الإجراءات الاحترازية المطبقة سابقًا.

وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، قالت في تصريح اليوم، أنه تم فتح معبر “غوربولاك” الحدودي مع إيران ومعبر “خابور” مع -إقليم كردستان- العراق لاستعادة حركة النقل الدولية بعد توقفها بسبب تدابير مكافحة فيروس كورونا.

أضافت الوزيرة عبر تويتر أن رفع القيود المفروضة على هذه الدول جاءت بسبب تراجع تأثيرات الفيروس لديها، وانخفاض معدل انتشار الفيروس في العالم.

أشارت روهصار بكجان إلى أن إعادة فتح المعابر الحدودية مع إيران والعراق سينهي أنشطة “التجارة الخارجية غير التلامسية” التي تم تطبيقها في نطاق مكافحة كورونا، ما يعني التخلي عن الإجراءات الإحترازية المطبقة في السابق.

ومع حلول الأول من مارس/ آذار الماضي كانت الحدود مع الدولتين مغلقة، لكن الحركة التجارية لم تتوقف مع فرض شروط صارمة من بينها إخضاع سائقي الشاحنات لحجر صحي، الأمر الذي ترتب عليه تراجع التبادل التجاري.

وأعربت بكجان عن تمنياتها بأن يكون القرار مفيدا للمصدرين ولقطاع النقل وللجميع.

ورغم تراجع الإصابات بفيروس كورونا في تركيا، لكن الوباء لا يزال متفشيا في إيران، وشهد العراق منذ الشهر الماضي تزايدا في معدلات الإصابة والوفاة بكورونا.

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