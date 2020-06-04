تركيا… 867 إصابة كورونا و24 وفاة جديدة

أنقرة (زمان التركية) – أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا أن إجمالي أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ارتفعت إلى 166 ألفًا و422 إصابة، بعد تسجيل 867 حالة إصابة مؤكدة جديدة، مساء الأربعاء.

وزير الصحة أشار أيضا إلى أن إجمالي أعداد الوفيات ارتفع إلى 4609 حالة بعد تسجيل 24 وفاة جديدة.

وذكر كوجا أن أعداد المصابين داخل غرف الرعاية المركزة مستمر في التراجع حيث بلغ العدد الإجمالي 612 حالة، وكذلك تراجع أعداد المستخدمين لأجهزة التنفس الصناعي إلى 261 حالة، لافتًا إلى أن أعداد المتعافين ارتفع إلى 130 ألفًا و852 حالة، بعد تسجيل 931 حالة تعافي جديدة.

كما أوضح كوجا أن إجمالي أعداد المسحات والتحاليل التي أجرتها الدولة منذ بداية الأزمة للحالات المشتبه بها ارتفع إلى مليونين و155 ألفًا و349 تحليلًا، بعد إجراء 52 ألفًا و305 تحليلًا جديدًا خلال 24 ساعة الأخيرة.

وزير الصحة قال إنه من غير المتوقع أن تشهد تركيا موجة ثانية من الفيروس.

واعتبارا من الأول من يونيو/ حزيران الجاري اتخذت تركيا جملة خطوات في سبيل العودة إلى الحياة الطبيعية بعد فترة إغلاق تجاوزت شهرين في ظل مخاوف من موجة ثانية للفيروس، حيث شهد الأول من الشهر الجاري فتح العديد من الأماكن كالمطاعم والمقاهي والشواطئ وصالات الرياضة أمام العامة بعد إغلاقها لفترة طويلة، بالإضافة إلى تشغيل الخطوط الجوية للنقل الداخلي.