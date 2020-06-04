مستشار أردوغان: للأسف لم نستوعب الديمقراطية بمفهومها الكامل

أنقرة (زمان التركية) – اعتبر كوكسال توبتان، عضو المجلس الاستشاري الأعلى للرئاسة، أن تركيا لم تستوعب الديمقراطية بمفهومها الكامل، وأن الشعب يتعامل معها بانتقائية.

وفي لقاء مع صحيفة (صباح)، تطرق توبتان الرئيس السابق للبرلمان التركي للحديث عن سبب الانقلابات التي وقعت في تركيا، قائلا: “للأسف لم نستوعب الديمقراطية بمفهومها الكامل وعجزنا عن تقبّلها كأسلوب حياة”.

أضاف “الكثير من الأشخاص يستغلون الديمقراطية لمصالحهم الشخصية، بينما يتناول العديد من الأشخاص الديمقراطية وفقا للموقف الذي يتعرضون له”.

وحول الحديث المثار عن الذهاب إلى انتخابات المبكرة، اعتبر توبتان أن “يجب أن لا ترغب الأحزاب في عقد انتخابات مبكرة”، مشيرا إلى أن هذا الأمر “لن يعود بالنفع على أحد”.

وكان الباحث في الشأن التركي محمد أبو سبحة قال إن، إن الرئيس التركي رجب أردوغان كان يلجأ لتبكير موعد الانتخابات عادة لإرباك المعارضة، لكن الظروف الحالية لا تخدمه لفعل ذلك خاصة وأنه لا يزال في فترة ولايته 3 أعوام.

رغم أنه وارد؛ لكن منطقيا العدالةوالتنمية لن يستفيد من انتخابات مبكرة بظل هذه الأزمات، وإنما المعارضة المتحمسة منذ فوزها بالإنتخابات البلدية تروج لذلك على أنه مخطط لأردوغان،حيث كان يلجأ لهذا عادة لإرباك المعارضة،لكن ما الداعي لأن يتنازل #أردوغان عن3أعوام له بالحكم؟#BlackOutTuesday pic.twitter.com/vKyeNe492S — محمد أبو سبحة (@MohmadAbosebha) June 2, 2020

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