تفاصيل مشاجرة عنيفة بين كريستيانو رونالدو ومدربه

مدريد (زمان التركية)ـــ كشف نجم نادي ريال مدريد، لوكا مودريتش، تفاصيل شجار عنيف بين البرتغاليين المدرب جوزيه مورينيو واللاعب كريستيانو رونالدو، في كأس ملك إسبانيا موسم 2012/2013، وقع خلال استراحة شوطي مباراة المرينجي وسيلتا فيجو.

لوكا مودريتش قال في مذكراته التي نقلتها صحيفة (ماركا) الإسبانية: “كنت متفاجئاً من ردة فعل مورينيو، تقدمنا في النتيجة بهدفين دون مقابل، وفي لقطة ما، لم يقم كريستيانو بالضغط على أحد لاعبي الخصم، وهو ما جعل المدرب يوبخه بشدة”.

وتابع: “رونالدو ومورينيو تنازعا لمدة طويلة في الملعب، وعند عودتنا لغرفة الملابس بين الشوطين، وجدت كريستيانو محبطاً وعلى وشك البكاء”. وفق ما نقل موقع (sport360).

وأوضح: “كريستيانو قال لي (أفعل أفضل ما بوسعي وهو يستمر في انتقادي)، لقد شرع مورينيو في انتقاد كريستيانو لمسؤوليته خلال تلك اللقطة، لقد كانا غاضبين بشدة، وفقط بتدخل الزملاء منعنا مشاجرة حقيقية بينهما”.

وتحت قيادة مورينيو، لعب كريستيانو رونالدو 106 مباراة مع ريال مدريد، وسجل خلالها 120 هدفاً، بمعدل هدف واحد في كل 75 دقيقة.

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