‎زلزال يهز وسط تركيا ويسبب أضرارًا

‎ملاطيا (زمان التركية)ـــ تعرضت ولاية ملاطيا وسط تركيا، ليل أمس الجمعة، لزلزال متوسط الشد، بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، شعر به سكان المدينة والمدن المحيطة بها.

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رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية أوضحت أن الزلزال وقع في مدينة ملاطيا على عمق 7 كيلو مترات، في حدود الساعة 21:06 مساء أمس الجمعة، مشيرة إلى أنه سجل 5 درجات على مقياس ريختر.

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الزلزال تسبب في حالة من الفزع والخوف بين المواطنين خاصة أنه كان متوسط الشدة، بينما لم ترد أنباء عن وقزع خسائر بشرية.

وقال وزير الصحة فخر الدين كوجا إن 20 منزلاً في سبعة أحياء أصيبوا بأضرار بالغة.

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