أنباء عن انتقال نجم المنتخب التركي إلى يوفنتوس الإيطالي

أنقرة (زمان التركية) – قال تقرير إن نجم المنتخب التركي لكرة القدم، جنكيز أوندير، ربما يلتحق بنادي يوفنتوس الإيطالي لينضم إلى زميله في المنتخب ولاعب نادي يوفنتوس، مريح دميرال، اعتبارا من الموسم القادم.

وذكر موقع توتوسبورت (Tuttosport) أن الموسم القادم قد يشهد انتقال أوندير لصفوف يوفنتوس الإيطالي بعد استغناء نادي روما عنه.

وأضاف موقع توتوسبورت أن نادي روما يسعى لاقتناص كريستيان روميرو من صفوف يوفنتوس الإيطالي ويبحث عرض أوندير على يوفنتوس مقابل ضم روميرو إلى صفوفه.

جدير بالذكر أن نادي روما قرر الاستغناء عن أوندير، الذي انتقل لصفوف نادي روما في عام 2017 قادما من نادي باشاك شهير التركي، بعد تولي البرتغالي، باولو فونسيكا، منصب المدير الفني.

هذا وشارك أوندير في 15 مباراة خلال هذا الموسم سجل خلالها ثلاثة أهداف.

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