بعد إخلاء سبيله بالعفو العام.. تركي يقتل سيدة ببندقية وسط الشارع

أنقرة (زمان التركية) – أقدم سجين جنائي تركي خرج من السجن حديثًا على قتل سيدة ببندقية في وسط الشارع بمدينة قونية وسط تركيا.

وأقدم أحمد و. على قتل سيدة تدعى نارجول يلديز أمام منزلها باستخدام بندقية، ثم لاذ بالفرار غير أن قوات الأمن نجحت في إلقاء القبض عليه.

وتبين أن المتهم مدمن للمخدرات ويوجد بحقه 44 سجل جنائي، وكان قد تم إخلاء سبيله من السجن في إطار قانون العفو العام الذي أصدرته الحكومة التركية قبل فترة قصيرة.

وتشير المعلومات الواردة إلى نشوب شجار بين المتهم أحمد و. والضحية نارجول يلديز قبل يومين واعتداء أحمد على نارجول خلال تلك المشاجرة ليقوم اليوم بالتوجه إلى أمام منزلها وإطلاق النار عليها من البندقية التي كان يخفيها في دراجته النارية.

وسقطت نازجول جثة هامة بعد إصابتها بمناطق مختلفة من الرأس والجسم، وفي تلك الأثناء أطلق أحمد أعيرة نارية في الهواء ولاذ بالفرار.

فور تلقيها بلاغا بالواقعة انتقلت الفرق الطبية إلى موقع الحادث، حيث كشفت الفحوصات أن نازجول فارقت الحياة.

وعقب الحادثة بدأت فرق جرائم القتل حملة للقبض على المتهم، وتوصلت الشرطة إلى معلومة مفادها اختباء المتهم في منزل عمته الذي يبعد 3 كيلومترات عن موقع الحادث لتقوم على الفور بمداهمة المنزل، وإلقاء القبض على المتهم كما تم العثور على البندقية التي استخدمها في جريمته.

وتبين وجود 44 سجل جنائي بحق المتهم على خلفية جرائم ارتكبها من بينها السرقة وتجارة المخدرات والتهديد والإصابة المتعمدة.

هذا وتتواصل التحقيقات بشأن الواقعة.

يذكر أنه واجهت إدانات عديدة لحزب العدالة والتنمية بسبب استثناء قانون العفو المعتقلين السياسيين، في حين أفرج عن الجنائيين.

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