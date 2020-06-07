تركيا.. البحث مستمر عن ركاب حافلة سائقها مصاب بكورونا

ديار بكر (زمان التركية) – تبين إيجابية تحليل فيروس كورونا لأحد سائقي حافلات نقل الركاب الخاصة داخل مدينة ديار بكر جنوب شرق تركيا، الأمر الذي دفع السلطات التركية بعد نقل السائق لتلقي العلاج للبحث عن مستقلي الحافلة للتأكد من عدم إصابتهم.

نقل سائق الشاحنة إلى أحد المستشفيات في المدينة من أجل تلقي العلاج اللازم، وتم تطهير الحافلة ونقلها إلى أحد أماكن انتظار الحافلات.

وأصدرت مديرية الصحة بمدينة ديار بكر قرارًا بفرض الحجر الصحي 14 يومًا، على أربعة شوارع كاملة تابعة لبلدة باغلار، بسبب تزايد أعداد المصابين بالفيروس، وقامت قوات الأمن باتخاذ التدابير اللازمة وأغلقت المداخل والمخارج الخاصة بهذه الشوارع.

يشار إلى أن أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في عموم تركيا ارتفعت إلى 169 ألفًا و218 حالة إصابة، بعد تسجيل 878 حالة إصابة مؤكدة جديدة مساء أمس السبت.

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