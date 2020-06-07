تركيا.. شركات الكهرباء والغاز لن تتساهل مجددا مع المتأخرين في السداد

أنقرة (زمان التركية)ــ حذرت شركات الغاز والكهرباء في تركيا المشتركين المتأخرين في السداد من قطع الخدمة عنهم.

ووفق وسائل إعلام تركية ستقطع شركات الكهرباء والغاز خدماتها عن من لم يسددوا الفواتير، مع حلول شهر يوليو القادم.

وتقول الشركات إنها تساهلت أثناء أزمة كورونا مع المواطنين الذين لم يسددوا فواتيرهم، حيث لم تلجا إلى قطع الخدمة عن المنازل والشركات الصغيرة التي لم تتخطى فواتيرها المستحقة مبلغ 1000 ليرة.

وستعود شركات الكهرباء إلى تسجيل استهلاك المواطنين كما في السابق اعتباراً من الشهر المقبل، مع بدء تخفيف إجراءات مكافحة كورونا وعودة الحياة لطبيعتها.

وكانت هيئة تنسيق سوق الطاقة وجهت الشركات بإصدار فواتير “تقديرية” تنفيذًا لقرار الرئيس رجب أردوغان في أبريل الماضي بمنع قطع المياه والكهرباء والغاز الطبيعي عن أي مواطن وأي مكان عمل، حتى وإن تأخر في سداد الفواتير، ضمن خطة البلاد لدعم الاقتصاد ومواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)

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