تصنيف الجامعات التركية مهدد بالتراجع عالميًا

(زمان التركية)ـــ بعد توقف مؤسسة ويبو متريكس (Webometric) الإسبانية لتصنيف الجامعات عالميًا عن تقديم أي معلومات حول الجامعات التركية منذ مطلع العام الجاري، عادت لتفجر مفاجأة بشأن الوضع الجامعي في تركيا في الفترة الأخيرة.

المؤسسة أوضحت في تقريرها المحدَّث لعام 2020 أن أكاديميين في جامعات تركية هما مصطفى كيالي سوري الجنسية وآخر تركي الجنسية يدعى أوزهان صاغليك من جامعة أولوضاغ في مدينة بورصا، قاما بالاقتباس من موقع “Heranking” دون الحصول على إذن من إدارة الموقع.

وأكدت المؤسسة في بيانها أنها لن تقدِّم أي معلومات عن الجامعات التركية أو تصنيفها عالميًا إلى أن يتم حل هذه المشكلة التي تعتبر انتهاكًا للحقوق.

الأكاديمي أوزهان صاغليك علق على بيان المؤسسة من خلال تغريدات على حسابه الشخصي على تويتر، زاعمًا أنه لا علاقة له بالأمر، وأن المؤسسة لم تفهم الواقعة بشكل صحيح، وأشار إلى أنه أبلغ مجلس التعليم العالي بالأمر.

يشار إلى أن التعليم العالي في تركيا يواجه أزمة كبيرة في الفترة الأخيرة، خاصة مع انتشار التعيين بالمحسوبية دون الاعتماد على الكفاءات؛ ومن بين الوقائع الفاضحة التي شهدتها الجامعات التركية، واقعة نسيان أحد الأساتذة الجامعيين أنه على الهواء مباشرة مع الطلاب في محاضرة عبر الإنترنت وحديثه مع أحد الأشخاص بجانبه عن أنه يمكنه بهذا الشكل متابعة ورؤية الفتيات بشكل واضح.

–