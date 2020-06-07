تقرير: 485 مليون يورو مساعدات أوروبية في الطريق إلى تركيا

برلين (زمان التركية) – قال تقرير ألماني إن الاتحاد الأوروبي يستعد لإرسال مساعدات إلى تركيا من أجل دعمها في مواجه أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

تتضمن المساعدات الموافقة على مشروعين مركزيين للمهاجرين السوريين في تركيا، بالإضافة إلى الموافقة على دعم بقيمة 485 مليون يورو في مقابل وقف عبور المهاجرين إلى الأراضي اليونانية.

وفق المعلومات التي لم يؤكدها الاتحاد الأوروبي حتى الآن، فإن هذا الدعم النقدي ليس ضمن الدعم السابق المتفق عليه بقيمة 6 مليارات يورو.

وبحسب التصريحات الصادرة عن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، فإن التقارير أظهرت أن اللاجئين السوريين في تركيا يتضررون بشكل خاص من وباء كورونا.

وسبق أن اتهمت تركيا الاتحاد الأوروبي بعدم الوفاء بتعهداته الخاصة بالمساعدات والدعم، وإنه لم يسدد جزءا كبيرا من المساعدات التي وعد بتقديمها سابقًا بقيمة 6 مليارات يورو.

وفق مجموعة Funke الإعلامية في ألمانيا المساعدات الجديدة من المقرر أن تحصل عليها تركيا بشكل سريع، وسيتم توفيرها من الموازنة العامة للاتحاد الأوروبي.

التقرير قال إن تركيا في المقابل قدمَّت وعودًا للاتحاد الأوروبي بوقف تدفق المهاجرين واللاجئين السوريين إلى الحدود والأراضي اليونانية.

ومؤخرًا شرعت السلطات اليونانية في إقامة سياج أمني فاصل على الشريط الحدودي الذي يفصلها عن جارتها تركيا في منطقة نهر مريج، لمواجهة تدفق اللاجئين.

وأعربت تركيا على لسان الرئيس رجب أردوغان أكثر من مرة عن رغبتها في دعم مالي أوروبي لتنفيذ مشاريعها في شمال سوريا وتتخذ من اللاجئين ورقة للضغط.

يشار إلى أن شهر فبراير/ شباط الماضي شهد إعلان الرئيس رجب أردوغان أن قوات الأمن وحرس الحدود لن توقف أي من اللاجئين الراغبين في الانتقال إلى الأراضي اليوناني، وعلى إثر ذلك تدفقت أعداد كبيرة من المهاجرين إلى الشريط الحدودي مع اليونان، راغبين في الدخول إلى الأراضي اليونانية، ومن جانبها قابلت السلطات اليونانية ذلك باستخدام للعنف، مما أسفر عن مقتل اثنين من المهاجرين وإصابة العشرات.

ونهاية الشهر الماضي قال الناطق باسم الشرطة إن السلطات تخطط لإرسال 400 شرطيًا إضافيًا إلى شمال شرق نهر ماريتسا في إطار التصدي للاجئين على حدودها مع تركيا، في ظل تقارير عن موجة لاجئين جديدة ستفتعلها تركيا.

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