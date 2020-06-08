الجيش الوطني يعلن مقتل ضباط أتراك قبل وصولهم إلى سرت

سرت (زمان التركية)ــ استهدفت غارة جوية نفذها “الجيش الوطني الليبي” عددا من الضباط الأتراك، والمقاتلين السوريين أثناء تحركهم نحو سرت، وفق بيان.

وقالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش اليوم الإثنين في بيان: “طائراتنا تُدمر سرية مدفعية كاملة تضُم عدد ثلاث مدافع هاوتزر تركي الصنع ودبابتين وستة عربات مسلحة للحماية، بالإضافة لحافلة نقل كبيرة”.

وأضافت، “أكدت مصادر الرصد التابعة لجيشنا الوطني أنها تحمل عدد من الضباط الأتراك والمرتزقة السوريين الذين عانقت الرمال أجسادهم بعدما بدؤوا التحرك المتهور تجاه سرت التي ستكون آمنة مطمئنة رغم كيد الغزاة الأتراك ومليشياتهم”.

–