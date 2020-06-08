حد الفقر يتجاوز 3 أضعاف الحد الأدنى للأجور في تركيا

(زمان التركية)- كشفت دراسة حديثة لاتحاد نقابات الموظفين في تركيا، أن حد الجوع لأسرة مكونة من 4 أشخاص هو ألفين و484 ليرة تركية، وحد الفقر وصل إلى 7 آلاف و15 ليرة تركية.

يأتي ذلك فيما يبلغ إجمالي الحد الأدنى للأجور في تركيا اعتبارا من مطلع العام الجاري، ألفين و940 ليرة، أما صافي الحد الأدنى للأجور مخصوما منه الضرائب فيبلغ ألفين و324 ليرة.

الدراسة التي يصدرها الاتحاد بشكل دوري كل شهر، أوضحت أنه تم تسجيل تراجع في أسعار المواد الغذائية خلال شهر مايو/ أيار الماضي بنسبة 0.34%.

وكشفت أن الزيادة الأكبر في أسعار المواد الغذائية كانت متمثلة في فاكهة الفراولة بنسبة 40.87%، والكيوي بنسبة 24.15%، والتفاح بنسبة والجزر بنسبة 27.19%، 13.29%، أما أكثر نسبة تراجع فقد تمثلت في الفلفل بنسبة 40.52%، والثوم بنسبة 36.83%، والبصل المجفف بنسبة 35.47%، والفاصوليا الخضراء بنسبة 34.13%.

كما أشارت الدراسة إلى تسجيل زيادة في أسعار وسائل المواصلات بنسبة 1.79% خلال شهر مايو/ أيار الماضي، مقارنة بشهر أبريل/ نيسان؛ حيث ارتفعت أسعار التنقل بين المدن بحافلات النقل الجماعي بنحو 11.56%.

أما متوسط أسعار الملابس فقط زادت بنسبة 4.57% خلال الفترة نفسها؛ حيث ارتفعت أسعار قمصان السيدات بنسبة 11.15%، وارتفعت أسعار الفساتين بنسبة 12.24%.

وأكدت أن الفترة الأخيرة التي تفشي فيها وباء فيروس كورونا شهدت زيادة كبيرة في الطلبات على أدوات ومستلزمات التنظيف، مشيرة إلى تسجيل زيادة مبالغ فيها في أسعار هذه السلع؛ حيث كان الارتفاع الأكبر في أسعار الكولونيا بنسبة 24.95%.

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