حزب باباجان يوضح موقفه من التحالف مع الحزب الكردي

أنقرة (زمان التركية) – قال نائب رئيس حزب الديمقراطية والتقدم (ديفا) إدريس شاهين تعليقا على إمكانية التحالف مع حزب الشعوب الديمقراطي الكردي: “سنتواصل مع كل من دخل البرلمان بالطرق الديمقراطية وفي إطار شرعي، وقد نلتقي ونتفاوض معهم”.

تصريحات إدريس شاهين جاءت خلال مؤتمر صحفي في مدينة تشوروم بالقرب من العاصمة أنقرة، حيث سأله أحد الصحافيين عن موقف حزب الديمقراطية والتقدم الذي يترأسه نائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان من الانتخابات المقبلة، وموقفه من وجود حزب الشعوب الديمقراطي الكردي في أحد التحالفات.

وأكد إدريس أن حزبه لن يستخدم أي لغة تستهجن الآخرين، قائلًا: “لا يمكن تجاهل إرادة الشعب. الإرادة الشعبية هي الحصانة. لقد خرجنا إلى طريقنا هادفين تكسير أيدي كل من يمس الإرادة الشعبية. لذلك من الممكن أن نتواصل مع كل من دخل البرلمان بالطرق الديمقراطية وبخلفية شرعية، وقد نلتقي ونتفاوض معهم. ولكن فيما يتعلق بالانتخابات سيكون تحالفنا مع الشعب”.

يذكر أن حزب الشعوب الديمقراطي ضمن تحالف انتخابي يضم حزبي الشعب الجمهوري وحزب الخير.

وتهم حكومة حزب العدالة والتنمية حزب الشعوب الديمقراطي بالولاء لحزب العمال الكردستاني، والأسبوع الماضي تم إسقاط عضوية البرلمان عن نائبين في الحزب بجانب نائب من حزب الشعب الجمهوري.

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