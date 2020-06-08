سكان إزمير يخرجون للتنزه بعد شهرين من العزلة

إزمير (زمان التركية)ــ استقبلت منطقة كوردون السياحية بولاية إزمير غرب تركيا، عددا كبيرا من سكان المدينة الشهيرة المطلة على بحر إيجة، في أول عطلة أسبوعية تمر بدون حظر تجول منذ 10 أبريل الماضي.

وتخبطت الحكومة التركية في قرار فرض حظر التجول نهاية الأسبوع في إطار العودة إلى الحياة الطبيعية، بعد أكثر من شهرين القيود المفروض لمواجهة تفشي فيروس كورونا والعزلة في المنازل.

وبعد أن فرض وزير الداخلية حظر التجوال رغم إعلان وزير الصحة أنه لن يتم فرضه مجددا، تدخل الرئيس التركي وأعلن إلغاء حظر التجوال.

وفضّل سكان إزمير قضاء الأوقات خارج منازلهم يومي السبت والأحد مستغلين الأجواء الصيفية والقرارات الحكومية في تخفيف القيود.

وكانت “كوردون” الساحلية في مقدمة المناطق التي قصدها سكان إزمير خلال عطلة نهاية الأسبوع، وهو ما أدى إلى ازدحام شديد بالمنطقة.

وبلغ إجمالي إصابات كورونا في تركيا 170 ألفًا و132 حالة إصابة، بعد تسجيل 914 حالة إصابة مؤكدة جديدة، مساء الأحد، كما بلغ أعداد الوفيات 4692 حالة، بعد تسجيل 23 حالة وفاة جديدة أمس.

وكان وزير الصحة فخر الدين كوجا انتقد في عدة تغريدات، عدم تطبيق المواطنين المسافة الاجتماعية للتباعد، بعدما تم تخفيف إلإجراءات الاحترازية المتبعة سابقا للوقاية من كورونا، مطلع هذا الشهر، ما يشير إلى مخاوف من موجة ثانية لانتشار الوباء، بعد تراجع أعداد الإصابات.

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