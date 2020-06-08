8 يونيو 2020

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فيديو.. أعمال نهب في ترهونة علي يد قوات حكومة الوفاق

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فى :آخر الأخبار, العالم العربي
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فيديو.. أعمال نهب في ترهونة علي يد قوات حكومة الوفاق
nesemet

القاهرة (زمان التركية)ــ انتشرت مقاطع فيديو وصور على على منصات التواصل الاجتماعي تظهر ما أعمال نهب للمحال وإضرام نار في مدينة ترهونة بمنازل عائلات على صلة بقوات المشير خليفة حفتر وداعميها المحليين.

وسيطرت قوات حكومة الوفاق المدعومة من تركيا يوم الخميس على ترهونة التي كانت خضعت لسيطرة قوات “الجيش الوطني الليبي” بقيادة المشر خليفة حفتر على العاصمة.

وقالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا في بيان إن أكثر من 16 ألف شخص شردوا في الأيام القليلة الماضية في ترهونة وجنوبي طرابلس.

وقال البيان دون إلقاء اللوم على أي جهة ”التقارير -اسفرت- عن اكتشاف عدد من الجثث في المستشفى في ترهونة مزعجة للغاية“.

وأضاف البيان ”كما تلقينا عدة تقارير عن نهب وتدمير ممتلكات عامة وخاصة في ترهونة والأصابعة والتي تبدو في بعض الحالات أفعال عقاب وانتقام تهدد بتآكل النسيج الاجتماعي الليبي“.

والأصابعة هي بلدة أخرى إلى الجنوب من طرابلس استعادتها قوات حكومة الوفاق الوطني بعد تبادل السيطرة عليها عدة مرات. وكانت ترهونة قاعدة متقدمة لهجوم قوات شرق ليبيا على طرابلس.

من جهة أخرى قالت وزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني في طرابلس إن قواتها عندما دخلت ترهونة اكتشفت أكثر من 100 جثة في مشرحة.
واعلن اليوم الإثنين “الجيش الوطني الليبي” مقتل عددا من الضباط الأتراك، والمقاتلين السوريين في غارة أثناء تحركهم نحو سرت، وفق بيان.

وقالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش في بيان: “طائراتنا تُدمر سرية مدفعية كاملة تضُم عدد ثلاث مدافع هاوتزر تركي الصنع ودبابتين وستة عربات مسلحة للحماية، بالإضافة لحافلة نقل كبيرة”.

وأضافت، “أكدت مصادر الرصد التابعة لجيشنا الوطني أنها تحمل عدد من الضباط الأتراك والمرتزقة السوريين الذين عانقت الرمال أجسادهم بعدما بدؤوا التحرك المتهور تجاه سرت التي ستكون آمنة مطمئنة رغم كيد الغزاة الأتراك ومليشياتهم”.

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