نيوزيلندا تعلن خلوها من كورونا

ويلينغتون (زمان التركية)ـــ أعلنت نيوزيلندا، اليوم الإثنين، خلوها من فيروس كورونا بعد تماثل جميع المصابين للشفاء.

رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن قالت إن بلادها حققت نجاحا لا يمكن إنكاره في مكافحة فيروس كورونا، معربة عن شكرها للمواطنين.

وأكدت في مؤتمر صحفي مع أشلي بلومفيلد مدير عام للصحة، أنه حان وقت خفض مستوى التدابير إلى المستوى الأول، مؤكدة السماح لأصحاب المحلات بإعادة فتح أنشطتهم مرة أخرى.

رئيسة وزراء نيوزيلندا اوضحت أن بلادها ستواصل إغلاق حدودها الخارجية رغم الانتقال إلى المستوى الأول من التدابير.

وأعربت أرديرن عن عدم رغبتها في تشديد التدابير مستقبلا، مضيفة “في المستقبل، سيكون من الممكن رؤية بعض حالات الإصابة بسبب الحالة العالمية للفيروس وطبيعته، ونحن بحاجة إلى إيقاف هذه الحالات بسرعة، وآخر شيء نريده هو رفع مستوى التدابير مرة أخرى”.

ولفتت رئيسة الوزراء إلى أن الانعكاسات السلبية لقيود كورونا على الاقتصاد جاءت أقل من المتوقع، مؤكدة أن اقتصاد بلادها سيتعافى في وقت قصير.

وأغلقت نيوزيلندا حدودها في 19 مارس الماضي، وباستثناء مواطنيها منعت كافة الأجانب من الدخول إلى أراضيها.

ومن ثم بدأت رفع مستوى التدابير من المستوى الثالث إلى الرابع، ثم أغلقت كافة المحال التجارية التي لا تلبي الاحتياجات الضرورية.

ةأعلنت رئيسة الوزراء في 27 أبريل الماضي انتصار بلادها في حربها ضد كورونا، وخلال الأيام الـ 17 الأخيرة لم تسجل أي إصابة جديدة.

ومع مغادرة مصابة في عقدها الخامس مستشفى سانت مارغريت، بعد شفائها من فيروس كورونا، لم تبق حالة نشطة للفيروس في نيوزيلندا.

وسجلت نيوزيلندا إجمالي 1504 إصابات بفيروس كورونا، شفي منها 1482 حالة، وتوفي 22.