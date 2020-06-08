914 إصابة كورونا في تركيا وقلق مع عدم تطيق التباعد الاجتماعي

أنقرة (زمان التركية) – أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا أن إجمالي أعداد الإصابات بفيروس كورونا بلغ 170 ألفًا و132 حالة إصابة، بعد تسجيل 914 حالة إصابة مؤكدة جديدة، مساء الأحد.

الوزير أشار إلى أن إجمالي أعداد الوفيات ارتفع أيضًا إلى 4692 حالة، بعد تسجيل 23 حالة وفاة جديدة.

كما كشف تسجيل ارتفاع في أعداد المتعافين بنسبة 2647 حالة، ليصل إجمالي أعداد المتعافين إلى 137 ألفًا و969 حالة، مشيرًا إلى أن أعداد المصابين داخل غرف الرعاية المركزة 613 حالة، فضلًا عن وجود 274 حالة تستخدم أجهزة التنفس الاصطناعي.

ولفت إلى أن إجمالي أعداد التحاليل الطبية التي أجريت منذ بداية الأزمة بلغت مليونين و338 ألفًا و593 تحليلًا، بعد إجراء 35 ألفًا و335 تحليلًا طبية جديدًا لحالات مشتبه بها خلال 24 ساعة الأخيرة.

وكان وزير الصحة فخر الدين كوجا انتقد في عدة تغريدات، عدم تطبيق المواطنين المسافة الاجتماعية للتباعد، بعدما تم تخفيف إلإجراءات الاحترازية المتبعة سابقا للوقاية من كورونا، مطلع هذا الشهر، ما يشير إلى مخاوف من موجة ثانية لانتشار الوباء، بعد تراجع أعداد الإصابات.