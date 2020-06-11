مسنة تعد محشى الزيتون أثناء خضوعها لجراحة في المخ!

أنقرة (زمان التركية) – أعدت مسنة إيطالية تبلغ من العمر 60 عاما محشي الزيتون، الذي تشتهر به إيطاليا، أثناء خضوعها لعملية في المخ لاستئصال ورم من الفص الصدغي الأيسر من المخ، وانتهت العملية، بعد ساعتين ونصف، بشكل جيد.

وتم استئصال ورم من الفص الصدغي الأيسر من المخ لمريضة لم يتم الإفصاح عن اسمها وذلك أثناء عملية داخل مستشفى ريونيتي في مدينة أنكونا الإيطالية دون إخضاع المريضة لتخدير كلي.

ولجأ الأطباء إلى هذه الطريقة للتأكد من عدم حدوث ضرر للأنسجة السليمة، التي تتحكم بالذاكرة والنصف الأيمن من الجسد والمحادثة، أثناء العملية.

وفي تصريحاته لوسائل الإعلام أفاد جراح المخ، روبرتو تريناني، أن العملية التي شارك فيها 11 من الطواقم الطبية واستغرقت ساعتين ونصف تمت بشكل ناجح جدا.

وأضاف تريناني أن المريضة قامت بحشو 90 زيتون خلال ساعة واحدة أثناء خوضها للعملية، قائلا: “هذا أسلوب يمكنا من متابعة المريض والإطمئنان على سلامة الجسم أثناء العمل على وظائف المخ”.

وبالإمكان طرح الأسئلة على المريض أثناء عمليات استئصال أورام المخ لمعالجة بعض الأمراض العصبية كالأمراض التي تؤثر على أجزاء المخ المسؤولة عن الرؤية والحركة والحديث.

وأوضحت وسائل الاعلام الإيطالية أن عملية إعداد محشي الزيتون الإيطالي الذي يُعرف بزيتون اسكولي عملية معقدة جدا مفيدة أن غرفة العمليات لم تختلف عن المطبخ أثناء العملية.

جدير بالذكر أن المملكة المتحدة شهدت في فبراير/ شباط الماضي عزف مريضة للكمان أثناء خضوها لعملية استئصال ورم في المخ، حيث قام الأطباء بإفاقة المريضة أثناء العملية وطالبوها بعزف الكمان للتأكد من أن الأجزاء التي تتحكم في حركة اليد وتنسيقها لم تتعرض لأية أضرار.

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