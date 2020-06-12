12 يونيو 2020

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دور البطولة في الجزء الثاني من مسلسل “الاختيار” سيكون للفنان “كريم عبد العزيز”

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فى :آخر الأخبار, العالم العربي, ترفيه, مختارات عربية
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دور البطولة في الجزء الثاني من مسلسل “الاختيار” سيكون للفنان “كريم عبد العزيز”
nesemet

وقع اختيار شركة “سينرجي”، على الفنان كريم عبدالعزيز؛ لتقديم دور البطولة في الجزء الثاني من المسلسل الملحمي “الاختيار”، حسبما ذكر برنامج “Et بالعربي”.

وقال البرنامج إن الجزء الثاني من المسلسل سيكون من إخراج بيتر ميمي، بينما لم يُستقر على المؤلف حتى الآن.

 

مسلسل “الاختيار”، عُرض في رمضان المنقضي، وتناول قصة الشهيد أحمد صابر المنسي – قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة – الذي استشهد فى كمين “مربع البرث”، بمدينة رفح ‏المصرية ‏عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، وقام ببطولته كل من أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف، تأليف باهر ‏دويدار وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي‎.‎

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