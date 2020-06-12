3 طائرات شحن عسكرية وسفينة محمّلة بالأسلحة تدفع بهم تركيا إلى ليبيا

كشف موقع «فلايت رادار» الإيطالي أمس، عن اقتراب ثلاث طائرات شحن عسكرية تركية وسفينة على متنها أسلحة من أجواء غرب ليبيا. وقال الموقع الإيطالي، المعني برصد حركة الطيران، إن طائرتين منهما أقلعتا من مطار إسطنبول، أما الثالثة فمن قاعدة قونيا العسكرية التركية، مشيراً إلى اقتراب سفينة الشحن التركية «CIRKIC» -التي اعترضتها فرقاطة يونانية تتبع عملية إيريني أول أمس الأربعاء- من موانئ غرب ليبيا.

ومن جانبه، أكد الاتحاد الأوروبي اعتراض سفينة حربية تركية، خلال اليومين الماضيين، بعد أن حاولت فرقاطة يونانية إيقافها، إثر الاشتباه في نقلها أسلحة إلى ليبيا، موضحاً أن السفينة التركية «تشيركين» المشتبه بها رست في ميناء مصراتة صباح أمس، مضيفاً أنها كانت تحمل راية تنزانيا، وحظيت بحماية القوات التركية. يأتي هذا في الوقت الذي تتعالى فيه الدعوات الدولية من أجل وقف توريد السلاح إلى ليبيا، ووقف التدخلات الخارجية، وحث الأطراف المحلية المتقاتلة على استئناف المفاوضات.

ومن جانبه، حذر مسؤول عسكري ليبي من عملية استمرار خرق تركيا لحظر التسليح المفروض على ليبيا بتوريد الأسلحة والذخائر للميليشيات المسلحة التابعة لحكومة «الوفاق»، موضحاً أن التدخل العسكري التركي عقد المشهد بشكل كامل.

وأشار المسؤول العسكري الليبي في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» إلى أن حكومة «الوفاق» بدعم وتخطيط من النظام التركي تحشد لمعركة كبيرة تهدف للسيطرة على مدينة سرت والهلال النفطي، مؤكداً أن المخطط الذي تقوده أنقرة يهدف لتمكين حكومة «الوفاق» من فتح الموانئ والحقول النفطية، واستئناف عمليات التصدير لتوفير الدعم المالي للمرتزقة والمسلحين.