مساجد أونتاريو في كندا تستقبل المصلين لأول مرة منذ 3 أشهر

أونتاريو (زمان التركية)ــ استقبلت مساجد أونتاريو في كندا، المصلين لاداء صلاة الجمعة بعد 3 أشهر من الإغلاق، وذلك تنفيذا لقرار من حكومة المقاطعة لإعادة الحياة لطبيعتها.

وسمحت الحكومة بإعادة فتح دور العبادة بعد الإغلاق لمواجهة تفشي فيروس كورونا، الذي حصد أرواح أكثر من 8 آلاف شخص في البلاد.

وفي أونتاريو المقاطعة الأكثر اكتظاظًا من حيث السكان، فتحت المساجد، الجمعة، بعدد من مدن مقاطعة أونتاريو، مثل تورنتو، ولندن، وأوتاوا، ويندسور، وهاميلتون، وميسيساغا، وذلك بعد أن فتحت في مقاطعة ألبرتا بموجب قرار من حكومتها مطلع يونيو/حزيران الجاري.

ومن ضمن المساجد التي أقيمت فيها صلاة الجمعة مسجد “ماونتين” في مدينة هاميلون، حيث توافد المسلمون على المسجد لأداء الصلاة التي حرموا منها لفترة بسبب التدابير الاحترازية لمواجهة تفشي كورونا.

وفي تصريحات لوكالة لأناضول، قال جافيد ميراز، رئيس جمعية مسلمي هاميلتون، إنهم قاموا باتخاذ سلسلة من الإجراءات والتدابير للحفاظ على المصلين من فيروس كورونا.

ومن ضمن هذه التدابير الحفاظ على مبدأ التباعد الاجتماعي، مشيرًا إلى أنهم قاموا بأداء صلاة الجمعة على ثلاث دفعات كل دفعة كانت 400 مصل، لمنع التزاحم، في حين أن السعة الإجمالية للمسجد 2000 مصل.

وأشار إلى أن المسجد سيفتح لأداء كافة الصلوات في جماعة على مدار الأسبوع، مطالبًا المصلين بالتوضأ في منازلهم، والالتزام بكافة التدابير المنصوص عليها، ولا سيما فيما يتعلق بمسألة النظافة.

بدوره أعرب إمام وخطيب المسجد، سيد مسعود تورا، عن سعادته لقرار فتح دور العبادة من جديد، مضيفًا “ونشكر الله تعالى على سماحه باستضافتنا ثانية في بيوته”.

وشدد على أنهم يلتزمون بكافة التدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، معربًا عن أمله في أن ينقشع الوباء عن العالم وتعود الحياة لسابق عهدها.

المسلمون القادمون لأداء الصلاة في المسجد بعد فترة من الغياب أعربوا كذلك عن سعادتهم البالغة التي ارتسمت على وجوههم.

جدير بالذكر أن العديد من المساجد في المناطق المركزية بالمقاطعة، ولا سيما في مدينة تورنتو، قد قامت بأداء صلاة الجمعة على 3 أو 5 دفعات بهدف منع التزاحم والحفاظ على المسافة الاجتماعية.

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