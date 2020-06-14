14 يونيو 2020

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إسطنبول باشاك شهير يحجز مقعده في صدارة الدوري التركي

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فى :آخر الأخبار, رياضة
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إسطنبول باشاك شهير يحجز مقعده في صدارة الدوري التركي
nesemet

إسطنبول (زمان التركية)ـــ حجز فريق إسطنبول باشاك شهير مقعده في صدارة الدوري التركي خلف فريق طرابزون سبور بعد فوزه على ضيفه ألانيا سبور، بهدفين دون مقابل في المباراة.

وفي المباراة التي أقيمت السبت، على ملعب ستين ايمك ضمن منافسات الجولة 27، سجل إسطنبول باشاك شهير فى الدقيقة 64 هدف التقدم عبر لاعبه محمد تكديمير، وأضاف البوسني ادين فيسكا الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 80 من ركلة جزاء.

وهذا الفوز الخامس على التوالي لإسطنبول باشاك شهير، فيما خيب ألانيا سبور آمال جماهيره بسقوطه الرابع على التوالي.

وبهذه النتيجة، أصبح لدى إسطنبول باشاك شهير 56 نقطة وهو نفس عدد نقاط طرابزون سبور المتصدر، فيما تجمد رصيد ألانيا سبور عند النقطة 43 في المركز السادس.

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