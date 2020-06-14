الناتو يحذر من الصين: التوازن العالمي للقوى قد يتغير

برلين (زمان التركية) – حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتينبيرج من الصعود القوي والسريع للصين في الفترة الأخيرة، محذرًا من أن التوازن العالمي للقوى قد يتغير بشكل عنيف. وقال: إن الصين باتت على أبواب أوروبا.

تصريحات الأمين العام لحلف الناتو جاءت حوار مع صحيفة “Welt am Sonntag” الألمانية، حيث كشف أن الصين تضخ استثمارات قوية في إنتاج الأسلحة النووية والصواريخ طويلة المدى القادرة على الوصول إلى أوروبا، مشددًا على ضرورة أن يكون التحالف الغربي متحدًا في مواجهة هذه القوة والتحديدات الجديدة.

وقال ينس ستولتينبيرج: “إذا كان هناك شيء مؤكد، فهو أن الصين تقترب من أوروبا تدريجيًا”.

ولفت إلى أن الصين زادت من تواجدها في منطقة القطب الشمالي، وأفريقيا، والبحر المتوسط، بالإضافة إلى دخولها في استثمارات حساسة في أوروبا، مشيرًا إلى أن الصين أصبحت قوة كبيرة في عالم المعلوماتية.

وأوضح ينس ستولتينبيرج أن الصين لا تشكل أي تهديد على أي دولة تابعة لحلف الناتو حتى الآن، إلا أنه يتم ملاحظة وجود تطورات خطيرة في منطقة بحر الصين الجنوبي، مشيرًا إلى أن بكين زادت من محاولاتها الرامية إلى تقييد حرية حركة السفن في المياه الدولة.

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